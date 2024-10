Maxi frode nel turismo. Evasi 1,7 milioni di euro

Maxi frode da oltre 1,7 milioni di euro: nei guai tre imprenditori. Sequestrate undici auto a un imprenditore che opera nel settore del turismo e conti correnti.

I finanzieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal capitano Francesco Magliocco, nel corso dei continui controlli svolti nei confronti delle imprese della provincia maceratese, hanno effettuato una serie di accertamenti su una ditta individuale che opera nel settore dei villaggi turistici. I controlli sono stati svolti grazie all’attività di intelligence, che si basa incrociando i dati forniti dai sistemi di controllo normalmente usati dalle Fiamme gialle. Le indagini condotte dai finanzieri hanno permesso di svelare una frode fiscale e contributiva per oltre 1,7 milioni di euro, corrispondente al valore della base imponibile sottratta alla tasse, da parte di una azienda che si avvaleva di manodopera fornita da altre due società nel Maceratese.

In particolare, i militari hanno constatato che la ditta civitanovese utilizzava lavoratori formalmente assunti da due imprese maceratesi, e mascherava il pagamento degli stipendi con prestazioni di servizio fittizie, documentate da fatture per operazioni inesistenti per oltre 1,5 milioni di euro. Avvalendosi di tale meccanismo fraudolento, le imprese non provvedevano al versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, determinando così una notevole evasione d’imposta e contributiva.

I tre titolari delle imprese coinvolte nella frode sono stati denunciati a piede libero per i reati di somministrazione ed utilizzo illecito di manodopera, dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Inoltre, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Macerata ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche nella forma per equivalente, del profitto del reato fino alla concorrenza dell’imposta evasa, pari a circa 900mila euro. In ottemperanza a tale provvedimento, i militari hanno sequestrato disponibilità finanziarie su due dei conti correnti degli indagati, oltre a undici veicoli riconducibili al titolare della ditta civitanovese.

L’operazione si inserisce in un contesto di controlli, svolti quotidianamente dalle Fiamme Gialle, per contrastare le più gravi forme di evasione fiscale, che costituisce un ostacolo allo sviluppo economico del territorio. Chiara Marinelli