Macerata, 2 febbraio 2022 - Un commercialista, un collaboratore di studio e un ristoratore della zona di Recanati, poi un avvocato di Ancona, un commercialista di Fermo e un imprenditore pakistano residente a Recanati sono accusati di aver messo in piedi una maxi frode fiscale. Al termine delle indagini, che in tutto hanno riguardato 13 persone dalla Lombardia alla Puglia, la Finanza ha sequestrato conti correnti, appartamenti e auto per un totale di quattro milioni e 200mila euro di valore.

Si tratta dell’operazione "K2" condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Macerata. Un anno fa l’inchiesta aveva portato alla luce una gigantesca frode fiscale basata sull’illecita compensazione di crediti tributari generati da fatture false. Circa 300 i soggetti individuati, in tutta Italia; per 56 di essi era scattata anche la segnalazione alla procura, per il reato di indebita compensazione.

Le fiamme gialle maceratesi hanno portato avanti le indagini per rintracciare il profitto ottenuto dall’attività illecita, per metterlo sotto sequestro. Grazie a una serie di accertamenti capillari, ricostruendo la mole di documenti acquisiti, e grazie anche alle intercettazioni telefoniche e all’analisi del contenuto di computer e cellulari, i finanzieri hanno ricostruito i movimenti degli ingenti flussi di denaro ricavati dalla cessione dei crediti fasulli. In particolare, anche con gli strumenti di cooperazione internazionale, è stato appurato che gli indagati si erano attivati per nascondere la provenienza illecita delle risorse, impiegandole, sostituendole o trasferendole in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali spesso all’estero.

Per ripulire il denaro, il gruppo avrebbe usato in modo massiccio le fatture per operazioni inesistenti, per giustificare i flussi di denaro da e per l’estero; attività, questa, agevolata dal fatto che molti dei soggetti coinvolti avevano quote di società oltreconfine, in particolare in Bulgaria e Romania. Erano coinvolte anche alcune società pakistane, facenti capo a stranieri, beneficiarie di consistenti bonifici dall’Italia a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi senza sottostanti rapporti commerciali.

In tutto sono stati denunciati 13 soggetti tra avvocati, commercialisti e imprenditori, a vario titolo, in concorso nei reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal carattere della transnazionalità. A carico di questi, il giudice per le indagini preliminari Claudio Bonifazi ha disposto il sequestro preventivo di oltre quattro milioni e 200mila euro. La misura è stata eseguita dai militari del Nucleo di polizia economico finanziaria di Macerata in tutta Italia.

Sono finiti sotto sequestro due appartamenti e quattro locali commerciali a Foggia, e un appartamento a Montecatini Terme, nei confronti di tre indagati; poi due appartamenti e cinque locali commerciali sulla costa garganica, del valore di oltre mezzo milione di euro, a carico di una società schermo riconducibile a uno degli indagati, frutto del riciclaggio di denaro realizzato con fittizie triangolazioni finanziarie con la Bulgaria; otto terreni a Foggia; una Bmw; quote societarie relative a cinque imprese con sede a Foggia, Milano e Roma; il blocco dei conti correnti e di una cassetta di sicurezza in 54 banche.