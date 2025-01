Maxi furto da MediaWorld: ladri sfondano la vetrata, poi la razzìa di telefonini

Corridonia (Macerata), 28 gennaio 2025 – In quattro, con il volto coperto da un passamontagna, mandano in frantumi una vetrata e arraffano gli smartphone in esposizione. Poi scappano con un bottino di diverse migliaia di euro.

Colpo, l’altra notte, nel punto vendita MediaWorld, in via Enrico Mattei, all’interno del centro commerciale Corridomnia di Corridonia. Nel mirino dei malviventi è finito lo store di elettronica che è stato inaugurato soltanto poco tempo fa, lo scorso mese di novembre. L’allarme è scattato tra le 22 e le 23 di domenica. Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Macerata, chiamati ad indagare sul maxi furto, quattro malviventi, con il volto oscurato, a bordo di una macchina hanno raggiunto lo store. Usando presumibilmente un piede di porco, o comunque un arnese da scasso, hanno mandato in frantumi una delle vetrate.

In questo modo sono riusciti ad aprirsi un varco e a fare irruzione nei locali del centro commerciale. Nel frattempo, però, è scattato l’allarme e i malviventi hanno dovuto fare in fretta. Hanno preso diversi telefoni cellulari che erano esposti in vetrina e altro materiale hi tech all’interno del punto vendita MediaWorld. Un vero e proprio blitz durato pochi minuti.

Nel frattempo, infatti, sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Macerata. Ma i malviventi, a bordo dell’auto, si erano già dati alla fuga, facendo perdere velocemente le loro tracce. I carabinieri, dopo aver effettuato il sopralluogo di rito, hanno preso visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nel punto vendita, consegnati ai militari dell’Arma dai responsabili della catena di elettronica. Al vaglio dei carabinieri anche i filmati delle telecamere della zona, che potrebbero avere immortalato elementi utili ad identificare i malviventi e a intercettare i loro spostamenti, prima e dopo il colpo.

È ancora da quantificare con esattezza il il bottino, che ammonta a diverse migliaia di euro. Sono stati portati via, comunque, diversi smartphone di ultima generazione, del valore di centinaia e centinaia di euro ciascuno. Le indagini da parte dei carabinieri sono in corso.