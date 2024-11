Maxi furto, si mobilitano politici e prefetto

Mentre proseguono le indagini dei carabinieri di Porto Recanati per risalire alla banda di ladri che mercoledì notte si è introdotta al bar-gelateria Guido 1970, rubando circa 40mila euro, arrivano tanti messaggi di vicinanza al titolare, Javier Pagano (nella foto). E tra questi, anche da parte di politici di caratura nazionale. "Esprimo massima solidarietà a Javier Pagano, titolare del bar Guido 1970 ed ex vicesindaco di Forza Italia a Porto Recanati – ha detto il senatore azzurro Pierantonio Zanettin –. Il suo locale è stato devastato da sconosciuti che lo hanno svaligiato e hanno danneggiato gravemente macchinari e attrezzature. La visita del ministro dell’interno Matteo Piantedosi programmata per domani (oggi, ndr) ad Ancona e Macerata sarà l’occasione per un rinnovato impegno delle forze dell’ordine nella repressione della criminalità sempre più aggressiva nel territorio marchigiano".

Da indiscrezioni, non si esclude una possibile visita del ministro Piantedosi anche nel bar portorecanatese, sebbene non programmata ufficialmente. Il prefetto di Macerata Isabella Fusiello ha telefonato ieri mattina a Pagano, assicurandogli il massimo impegno delle forze dell’ordine sulla vicenda.

Intanto, i carabinieri della caserma di Porto Recanati si sono fatti dare le immagini delle telecamere di videosorveglianza del bar-gelateria nelle quali si vedono i sei malfattori all’opera, tutti col volto coperto. Ma al vaglio sono finite pure le immagini delle telecamere comunali con l’obiettivo di riuscire a dare un nome ai malfattori.

La notizia del colpo avvenuto nel bar-gelateria Guido 1970 ha creato molto clamore in città, per questo è intervenuto il sindaco Andrea Michelini. "L’amministrazione comunale, in un difficile momento per quanto accaduto tra la notte di martedì e mercoledì, è vicina all’attività Guido 1970 per l’ignobile atto perpetrato allo storico locale di piazza Brancondi – dichiara il primo cittadino portorecanatese –. Allo stesso tempo e con vigore stigmatizza e condanna il violento assalto al locale. Ho contattato personalmente, già nella prima mattinata di mercoledì, il titolare dell’attività esprimendo la vicinanza dell’amministrazione che ripone la massima fiducia nelle forze dell’ordine che stanno seguendo il caso".

Giorgio Giannaccini