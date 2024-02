Maxi giro di eroina e hashish. Centinaia di dosi sul mercato, doppio arresto dei carabinieri

Accusati di centinaia di cessioni di eroina e hashish a Macerata e Fermo, con un guadagno di 21mila euro, sono finiti agli arresti domiciliari Michele Miconi, 45enne originario di Macerata e residente a Montappone, e David Brocco, 38enne di Massa Fermana. A fermarli sono stati i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile – sezione operativa della Compagnia di Macerata, al termine di una indagine partita nei mesi scorsi. L’inchiesta aveva avuto origine dal sequestro di eroina fatto dai militari in occasione di un servizio di controllo a Montecosaro Scalo, nella tarda serata del 10 novembre scorso.

In quella circostanza, la pattuglia aveva fermato un’Audi A3. Al volante c’era Miconi, che era stato perquisito: nascosto nei suoi slip era stato trovato un involucro con dentro 52 grammi circa di eroina, mentre nel borsello c’era un piccolo bilancino di precisione. I carabinieri a quel punto avevano perquisito anche la casa del 45enne, trovando materiale per la preparazione e il confezionamento dello stupefacente e altri due bilancini di precisione sporchi di residui di droga. Il tipo e la quantità dello stupefacente avevano spinto i carabinieri ad avviare un’indagine più approfondita sul soggetto, e così sarebbe emerso un vasto e redditizio traffico di droga gestito da Miconi e da Brocco. Secondo l’accusa i due avrebbero acquistato le sostanze da vari fornitori, per poi spacciarle a un nutrito e fidato gruppo di acquirenti. Le indagini avrebbero ricostruito l’attività illecita messa in atto dai due sia a Macerata che nel Fermano tra maggio 2022 e dicembre 2023. Durante gli accertamenti, svolti anche con servizi di osservazione, controllo e pedinamento, sarebbero state ricostruite numerose cessioni di eroina e hashish: in tutto i militari avrebbero documentato lo spaccio di 265 grammi di eroina e mezzo chilo di hashish, smerciati in circa 700 occasioni, e da questa attività i due indagati avrebbero ricavato un profitto di 21.500 euro.

Sulla base degli elementi raccolti, il sostituto procuratore Enrico Riccioni ha chiesto le misure cautelari per i due sospettati, che sono state eseguite giovedì mattina. Nel corso delle esecuzioni delle misure, i militari hanno anche perquisito le abitazioni dei due uomini, rinvenendo e sequestrando altri due bilancini di precisione, un involucro contenente 4,5 grammi di eroina e un flacone da 5 centilitri di metadone. I due ora sono agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Martedì mattina, difesi dagli avvocati Massimo Di Cola ed Eleonora Barbieri, i due compariranno in tribunale davanti al giudice Daniela Bellesi per l’interrogatorio di garanzia, nel quale potranno dare la loro versione in merito all’accusa mossa nei loro confronti.