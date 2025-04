Maxi impianto fotovoltaico. Pannelli ed elettrodotto, c’è lo stop della Provincia

La Provincia di Macerata ha negato alla Grenergy Rinnovabili 16 srl di Milano l’autorizzazione che questa aveva chiesto poco più di un anno fa per costruire e mettere in esercizio un impianto fotovoltaico a terra – 8.855 kWp di potenza nominale – su un’area agricola in contrada Lornano, nel comune di Macerata (quasi 19 ettari la superficie interessata). Lo ha fatto con una determina del dirigente del settore gestione del territorio e ambiente, Maurizio Scarpecci (foto), dopo un lungo iter, non accogliendo la richiesta di sospensione del procedimento avanzata dalla ditta lo scorso 4 marzo.

Già in origine c’erano delle questioni da risolvere, visto che la Stmg (Soluzione tecnica minima generale), cioè il preventivo di massima che definisce i criteri per collegare un impianto alla rete elettrica, rilasciato da E-Distribuzione spa, prevedeva l’allaccio alla rete tramite una nuova cabina telecontrollata e collegata alle linee di media tensione esistenti rispettivamente con cavo aereo e interrato alla cabina Alta tensione/Media tensione "Corneto" di via Cincinelli. Nel progetto la linea dell’elettrodotto si sviluppava a sud-ovest dell’abitato di Macerata, interessando aree tutelate paesaggisticamente, in quanto intersecava la fascia di rispetto di 500 metri di due beni sottoposti a tutela, vale a dire Villa Costa, situata a un centinaio di metri, e il complesso denominato "La Pieve", distante circa 300 metri dal tracciato.

Dopo la prima conferenza dei servizi del 13 maggio 2024, è stato chiesto alla ditta di presentare numerose integrazioni documentali (ben 19) tra le quali una alternativa al tracciato dell’elettrodotto, "meno intrusiva rispetto al territorio interessato in relazione alle interferenze del Piano paesistico ambientale regionale", ma anche una valutazione dell’impatto acustico e una valutazione previsionale dell’inquinamento elettromagnetico. Il 26 novembre si è svolta una nuova conferenza dei servizi che, però, si è conclusa senza alcuna definitiva decisione, tanto che la Provincia ha subito deciso di convocarne un’altra per il 17 dicembre, in relazione alla quale sono stati acquisiti i pareri di Ast e Regione, Arpam, Rfi Spa e, soprattutto, del Comune di Macerata che ha espresso contrarietà al progetto.

In seguito agli esiti dell’incontro, a inizio febbraio la Provincia ha chiesto alla ditta di presentare altre integrazioni documentali (otto relative alla modifica del tracciato e una all’inquinamento acustico) entro e non oltre 30 giorni. A questo punto la Grenergy ha chiesto la sospensione del procedimento per 90 giorni, e di coinvolgere nel procedimento il comando provinciale dei vigili del Fuoco, l’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale, la Società Quadrilatero, inviando poi una parte delle integrazioni. Richiesta respinta, accompagnata dal preannuncio – motivato – del diniego alla autorizzazione (di cui la ditta ha chiesto – inutilmente – la revoca), arrivato ufficialmente nei giorni scorsi.