Maxi inchiesta sul biogas. Assolto Diego Margione: "Nessuna corruzione"

Dopo undici anni, è stato assolto con la formula più ampia l’ingegnere Diego Margione, accusato di corruzione nella maxi inchiesta "Green profit" sul biogas. La Cassazione ha infatti dichiarato che "il fatto non sussiste", correggendo la sentenza di appello che aveva solo dichiarato prescritto il reato. Dopo l’udienza di martedì, ieri la Corte ha pubblicato la sentenza, che ha del tutto accolto il ricorso presentato dagli avvocati Andrea Netti e Valentina Romagnoli.

Con Margione, è stato assolto anche l’imprenditore osimano Guido Leopardi Dittajuti, assistito dall’avvocato Riccardo Leonardi, anche lui accusato di corruzione. L’inchiesta era partita nel 2013 dalla procura di Ancona, che aveva ipotizzato una raffica di "autorizzazioni facili" degli impianti biogas nelle Marche. Nel mirino erano finiti funzionari della Regione e imprenditori, sottoposti anche alle intercettazioni telefoniche. In tutto, 14 persone erano state accusate di aver sfruttato gli incentivi pubblici per la produzione di energia pulita, aprendo ovunque le centrali a biogas. Tra i vari imputati c’erano anche imprenditori del maceratese, che con Margione furono condannati in primo grado. In appello, quasi tutti furono assolti nel merito, tranne Margione e Leopardi Dittajuti, per i quali il reato di corruzione fu dichiarato prescritto. Ma entrambi hanno voluto fare piena chiarezza sulla vicenda, chiedendo alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sul procedimento. Con un ricorso articolato in tredici motivi, gli avvocati Netti e Romagnoli hanno contestato punto per punto le due sentenze precedenti, allegando tutte le prove a dimostrazione dell’innocenza dell’imputato e contestato l’inconsistenza degli indizi posti a base della sentenza di condanna emessa in primo grado. E la Cassazione ha condiviso le ragioni della difesa, assolvendo l’imputato nel merito e con la formula più ampia. La maxi inchiesta aveva portato al sequestro delle centrali a biogas e anche di somme di denaro, e aveva gettato una luce fosca sull’attività di funzionari, professionisti e imprenditori impegnati nel ramo dell’energia pulita.

Le centrali erano state osteggiate dalle popolazioni residenti vicino agli impianti, e le accuse arrivate dalla magistratura erano sembrate una conferma dei peggiori sospetti. Dopo undici anni, i fatti si sono rivelati in tribunale molto diversi da quelli che erano stati ipotizzati dalla procura di Ancona e finalmente le persone coinvolte possono voltare pagina, dopo aver passato anni con il peso di una accusa infamante.