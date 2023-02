Maxi Miliardario, vince due milioni con un grattino da 20 euro

Martina e Federica Rossi, titolari dell’On the road Cafè in via Fermi a Montelupone

Macerata, 8 febbraio 2023 – Una pausa caffè si è trasformata in una vincita da due milioni di euro all’"On the road Cafè", bar in via Fermi a Montelupone.

Il fortunato (o la fortunata) ha giocato un gratta e vinci "Maxi Miliardario", da 20 euro, e la dea bendata l’ha premiato. Basti pensare che le possibilità di vincita per questo tipo di grattino è di una ogni 9,3 milioni di biglietti. Ignota l’identità del fortunato o della fortunata, bocche cucite tra le titolari del locale, che "per professionalità" hanno deciso di non rivelarne neanche il sesso.

"Diciamo soltanto che siamo contente per lui o per lei. E che non ci dispiacerebbe ricevere una ricompensa", dicono le due titolari, le sorelle Martina e Federica Rossi. Essendo il bar in una zona industriale, è probabile che si tratti di un operaio di uno dei tanti stabilimenti posti a poche centinaia di metri dall’attività. Ma, supposizioni a parte, ciò che si sa è che la vincita si è consumata "sotto gli occhi di altri clienti. Erano le 14.30/15 di lunedì 30 gennaio – racconta Martina Rossi – e proprio in quel momento alcune persone erano intente a grattare. Quando il cliente ha scoperto la vincita, quasi non credeva ai propri occhi. E da quel momento la voce si è rincorsa per tutta la zona".

Inutile soffermarsi sul rammarico provato dagli altri giocatori, una volta scoperto che proprio il ‘vicino’ aveva guadagnato il bottino a sei zeri. Questione di fortuna ed ecco che tra un biglietto e l’altro può passare tutta la differenza del mondo.

Il "Maxi Miliardario" è il grattino che vanta il costo più alto tra i tanti disponibili nelle tabaccherie dello stivale. Eppure "qui va a ruba, è il più venduto – aggiunge Martina Rossi – . Così, siamo spesso costrette a rifornirci. E c’è chi lo compra in società con un compagno di giocata". Il montepremi massimo è di cinque milioni, mentre la seconda cifra più alta è proprio quella dei due milioni.

Non è la prima volta che la dea bendata passa da queste parti. "Nel 2011 – spiega l’esercente –, quando il bar si trovava a circa un chilometro da dove siamo ora, un cliente vinse un milione di euro, sempre grattando. E poi, la coincidenza: stavolta è accaduto il 30 gennaio, ma ricordo bene che il 29 gennaio 2016 un altro avventore tornò a casa con diecimila euro. Ultimamente – aggiunge poi – sembrava tutto fermo, poi è arrivata la settimana del boom. Ed ecco che anche lunedì qualcuno ha guadagnato 500 euro".