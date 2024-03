Maxi multa non pagata. Si arriva in tribunale

Di multa in multa, alla fine il contenzioso in atto oggi è quantificato in ben 31.033 euro, ma nessuna delle persone direttamente interessate, ha intenzione di pagare tanto che una di queste ha promosso ricorso contro l’Amministrazione comunale e l’Abaco, quale concessionaria del servizio di recupero giudiziale dell’entrate per il Comune di Recanati. La vicenda parte nel 2018 quando la Polizia Municipale ferma un automobilista che circolava senza patente di guida: scatta la prima multa di 40 euro. Subito dopo, però, lo stesso viene pizzicato di nuovo dagli agenti alla guida sempre senza patente: qui scatta il ritiro della carta di circolazione del veicolo e una sanzione amministrativa di 356 euro.

Finisce qui? No, perché l’automobilista indisciplinato continua a viaggiare senza patente e, per questo i vigili urbani gli notificano un verbale di contestazione con una sanzione amministrativa, questa volta quantificata in 5 mila euro. Non si procede al fermo del veicolo in quanto l’uomo non risultava proprietario dell’auto. Si risale, quindi, alla proprietaria di quel mezzo a cui viene contestato il mancato aggiornamento della carta di circolazione e la mancata registrazione del trasferimento di proprietà del veicolo: per lei scatta la multa di 712 euro. Nessuno, però, né l’automobilista indisciplinato né la proprietaria dell’auto, paga le multe che nel frattempo hanno maturato interessi, mora e quanto altro previsto dalla legge sino a che la somma non è lievitata a 31.033 euro e non è scattata l’ingiunzione di pagamento.

La proprietaria del mezzo che è chiamata a pagare in solido qualora l’automobilista non provveda direttamente a pagare quanto di sua competenza, si rivolge, quindi, alle autorità citando in giudizio il Comune e l’Abaco e chiedendo l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento oltre che per l’accertamento negativo del ruolo valente titolo di iscrizione di ipoteca. Al sindaco Antonio Bravi non resta altro da fare che costituirsi in giudizio e nominare un legale di fiducia per difendere gli interessi del Comune: si tratta dell’avvocato Gabriele Pacini del foro di Ancona (compenso previsto poco più di 1.100 euro lordi).

ast. t.