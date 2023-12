Maxi palazzo, sbloccati altri sei milioni

Il direttore dell’Ufficio speciale ricostruzione Marco Trovarelli foto) ieri ha firmato anche il secondo decreto per la ricostruzione del maxi condominio di via Maffeo Pantaleoni, a Macerata. Con la concessione di 6.183.332 euro per la seconda tranche dei lavori, destinati ai civici 101-103. Era stato anticipato pochi giorni fa dal commissario straordinario Guido Castelli, dopo la firma di venerdì del primo decreto da 8.320.860 euro (civici 89-99). Ora l’attesa è per il terzo e ultimo decreto, quello che inquadra il problema della vicenda giudiziaria. Come si ricorderà, due cortiletti di 30 metri quadrati tengono in "ostaggio" questo cantiere da 50 milioni di euro, che riguarda otto palazzine in totale, una strada pubblica e circa 120 famiglie. Il Comune, dal canto suo, ha già effettuato le opere di urbanizzazione. "Noi procediamo come da programma – commenta Castelli –, struttura commissariale e Ufficio speciale ricostruzione insieme, emanando tutti i provvedimenti utili e possibili da adottare per questa via. Stiamo facendo il nostro lavoro. Confidiamo sempre nel fatto che il terzo decreto possa essere emanato entro il 31 dicembre se le parti trovano l’accordo necessario". L’altro giorno, inoltre, aveva specificato che in realtà il terzo documento "sarebbe pronto, ma c’è appunto il problema della questione giudiziaria: se si procede sollecitamente alla riduzione del pignoramento, noi siamo in grado di farlo senza particolari difficoltà e indugi". Il commissario Castelli si era detto vicino al "disagio delle centinaia famiglie coinvolte".

l. g.