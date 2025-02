Maxi rissa tra egiziani a Tolentino: 6 arresti

Tolentino (Macerata), 24 febbraio 2025 – Sei arresti dopo la maxi rissa tra egiziani a Tolentino. Più di dieci gli uomini coinvolti, tra botte, calci, urla e sprangate. Tutti dipendenti di ditte che lavorano sul territorio, nei cantieri della ricostruzione post-sisma.

La lite in centro storico

Sabato, intorno alle 13, la centrale operativa ha ricevuto la segnalazione di una lite avvenuta in centro storico, che si è trasformata in una vera e propria rissa nei pressi di un bar. Sono arrivati sul posto due equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Belforte del Chienti, oltre a una pattuglia della Polizia locale. Alcuni dei soggetti coinvolti nell’episodio sono stati quindi subito fermati e identificati, nonostante il tentativo da parte di alcuni di darsi alla fuga raggiungendo un loro domicilio, a pochissima distanza dall’esercizio commerciale.

Ricostruzione dell'evento e conseguenze

Dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è stato possibile ricostruire che, in pochissimi minuti, una decina di uomini si era radunata e subito scontrata, colpendosi violentemente con grossi bastoni e con una sedia.

Tre dei partecipanti sono finiti all’ospedale di Macerata per aver riportato varie abrasioni e contusioni: due, di 22 e 31 anni, con prognosi di cinque giorni. Un altro, avendo riportato lesioni più serie, con la frattura del metacarpo e trenta giorni di prognosi. I militari del nucleo operativo e radiomobile, in collaborazione con le stazioni di Belforte del Chienti e Tolentino, hanno approfondito con i dovuti accertamenti per delineare il ruolo avuto da ciascuno dei soggetti fermati. Durante la zuffa, sono stati danneggiati anche suppellettili di un esercizio commerciale e un furgone in uso ad alcuni degli indagati.

Sei uomini sono stati arrestati in flagranza di reato. Si tratta di giovani egiziani, alcuni dei quali con precedenti specifici, dipendenti di ditte operanti nel settore dell’edilizia a Macerata e Tolentino.

Causa scatenante e precedenti

La lite sarebbe iniziata dal locale del kebab in via della Pace; i dipendenti si accusavano a vicenda. Alla base della lite, in quel caso, c’erano dissidi interni tra operai, questioni lavorative non risolte nel settore edile. Una resa dei conti in strada, come era successo anche lo scorso autunno, sempre in centro storico.