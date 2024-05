Maxi rissa fuori dal Donoma: una denuncia

Rissa all’esterno del Donoma la notte del 28 aprile, dopo le indagini della polizia denuncia e Daspo urbano di un anno per uno straniero residente a San Severino. È stato identificato anche grazie alle telecamere della video sorveglianza. Una nottata turbolenta e il giorno successivo i residenti avevano segnalato fatti violenti avvenuti in corso Garibaldi, nei pressi della discoteca, confermati da chiazze e indumenti sporchi di sangue trovati la mattina successiva sulla strada.

Dai controlli effettuati, subito dopo l’intervento sul posto dalla volante del commissariato di Civitanova, non era emerso nulla a conferma di quanto era stato segnalato, ma i successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di verificare che era effettivamente avvenuta una rissa in prossimità del Donoma, nella quale erano rimasti coinvolti due gruppi di giovani. Gli indumenti insanguinati trovati la mattina dagli agenti della polizia non avevano comunque consentito di identificare nessuno dei partecipanti, ma dell’esame delle immagini registrate dalle telecamere della videosorveglianza è chiaramente emersa la dinamica della rissa e i protagonisti, tutti all’apparenza stranieri. Tra questi pure un giovane residente a San Severino. Era rimasto ferito nella colluttazione e si era recato al pronto soccorso dell’ospedale e ai medici, così come agli inquirenti che hanno raggiunto il reparto di emergenza, aveva riferito di avere subito una aggressione da parte di sconosciuti.

Alla verifica delle sue dichiarazioni è risultato invece riconducibile ad uno dei soggetti che avevano partecipato alla rissa, che è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria e per lui è scattata anche la misura preventiva del Daspo urbano, emessa dal questore di Macerata, e che vieta allo straniero di frequentare il Donoma per un anno.

Il provvedimento arriva a ridosso dell’ennesima protesta da parte del Comitato dei residenti del centro che ha denunciato problemi nella stessa zona anche nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, lamentando schiamazzi, risse e danneggiamenti e annunciando manifestazioni davanti al Comune di Civitanova e alla prefettura di Macerata, in autunno, quando tornerà a riaprire il Donoma che stasera chiude la stagione.

Episodi che però sono stati smentiti dal titolare del locale, Daniele Maria Angelini, che ha negato responsabilità in merito ai fatti segnalati dal Comitato e ha smentito che siano accaduti durante l’orario di apertura della sua discoteca.