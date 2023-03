Maxi rissa in corso Dalmazia, 5 denunciati

di Paola Pagnanelli

Cinque persone, tra i 19 e i 30 anni di età, sono state denunciate per la rissa in corso Dalmazia del 19 marzo scorso. A individuarli sono stati i poliziotti del commissariato di Civitanova, dopo una serrata attività d’indagine condotta anche attraverso la visione di video registrati dalle telecamere di sorveglianza. L’accusa per tutti e cinque è rissa aggravata. I soggetti avevano scatenato una guerriglia tra le vie del centro cittadino, pensando di potersi assicurare l’impunità coprendosi i volti con sciarpe e cappucci. Ma le indagini, condotte dalla polizia anche con la collaborazione dei carabinieri e dei finanzieri di Civitanova, hanno permesso di risalire all’identità dei responsabili: si tratta di quattro civitanovesi e di uno arrivato dal Fermano. Proprio quest’ultimo sarebbe quello che, durante i disordini, aveva brandito una sedia e aveva colpito un commerciante, Mauro Malatini, intervenuto per difendere un ragazzino, che era finito a terra e stava subendo un vero e proprio pestaggio. Il fermano dunque è stato denunciato non solo per rissa, ma anche per il reato di lesioni. La guerriglia, avvenuta di pomeriggio e in pieno centro, aveva coinvolto moltissime persone, che si erano ritrovate spinte a terra o costrette a rifugiarsi nei negozi, qualcuno ha avuto anche problemi a causa degli spray al peperoncino. Per le numerose famiglie che, magari con i bambini piccoli, si erano trovati in mezzo ai disordini era stato un vero incubo. Dopo quel sabato, da un lato è stata rinforzata la presenza delle forze dell’ordine in centro, per impedire ulteriori risse del genere tra bande di giovani e meno giovani, e dall’altro erano iniziate subito le indagini per individuare i responsabili. Gli accertamenti sono ancora in corso per chiarire bene i fatti, identificare tutti i soggetti coinvolti e far luce sulle dinamiche che avrebbero portato a quella violenza. L’accaduto ha dato il via anche a riflessioni più ampie, sulle politiche della sicurezza e su questioni sociali. Il caso Civitanova è stato anche discusso dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, e le contromisure sono state pianificate nel tavolo tecnico tra le forze dell’ordine.