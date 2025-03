Maxi rissa, locali vietati per sei egiziani

Non potranno entrare in tredici esercizi pubblici della città per un anno. Per i sei egiziani fermati e arrestati dai carabinieri dopo la maxi rissa andata in scena sabato 22 febbraio da via della Pace a via Nazionale, a Tolentino, ora è scattato anche il Dacur, ovvero divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come Daspo urbano.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino, in un’ottica di sicurezza e controllo sul territorio, hanno notificato la misura di prevenzione ai sei giovani, tutti dipendenti di ditte che lavorano tra Tolentino, San Severino e Macerata nei cantieri della ricostruzione post-sisma. Dopo la convalida dell’arresto, il pubblico ministero Francesca D’Arienzo aveva chiesto per loro la misura cautelare in carcere. Ma il giudice Domenico Potetti li aveva rimessi in libertà. Il processo per direttissima è stato rinviato al 12 marzo. Si tratta di Ibrahim Abdelmaser Hesham Ahmed di 22 anni, Amhed Mohamed di 30 anni, Soliman Aboulela Abdelrahaman Hanaa di 22 anni, Asi Somida Abdelrahaman Hassan, 21, Abdelhamid Mahmoud Akram Issawi, 33, Ahmed Mohamed Khaled Moawad, 30.

I provvedimenti, richiesti dai carabinieri di Tolentino ed emessi dal questore di Macerata Gianpaolo Patruno, sono stati applicati in considerazione della pericolosità sociale dei sei egiziani resisi responsabili, con altri connazionali, della maxi rissa iniziata nel negozio di kebab di via della Pace. I sei destinatari del Dacur, nel caso dovessero essere rintracciati negli esercizi pubblici vietati, rischiano l’arresto da sei mesi a un anno.

La rissa sarebbe un regolamento di conti sulla spartizione dei cantieri. L’analisi dei filmati di videosorveglianza del Comune aveva consentito di ricostruire alcune fasi molto violente, con l’uso di grossi bastoni, spranghe, sedie e un manico di piccone. Danneggiati anche suppellettili di un esercizio commerciale e un furgone degli indagati.

Lucia Gentili