Maxi rissa, subito liberi gli egiziani arrestati

Arrestati e rimessi in libertà i sei egiziani fermati dai carabinieri, dopo la maxi rissa andata in scena sabato da via della Pace a via Nazionale, a Tolentino. Più di dieci gli uomini coinvolti, tra botte, calci, urla, lanci di sedie e sprangate. Tutti dipendenti di ditte che lavorano sul territorio, tra Tolentino, San Severino e Macerata, nei cantieri della ricostruzione post-sisma.

Dopo la convalida dell’arresto, ieri in tribunale a Macerata il pm Francesca D’Arienzo ha chiesto per i sei la misura cautelare in carcere. Ma il giudice Domenico Potetti li ha rimessi in libertà. Il processo per direttissima è stato rinviato al 12 marzo. Si tratta di Ibrahim Abdelmaser Hesham Ahmed di 22 anni, Amhed Mohamed di 30 anni, Soliman Aboulela Abdelrahaman Hanaa di 22 anni, Asi Somida Abdelrahaman Hassan di 21 anni, Abdelhamid Mahmoud Akram Issawi di 33 anni, Ahmed Mohamed Khaled Moawad, di 30 anni. Tutti senza precedenti penali, sono difesi dagli avvocati Raffaella Cesari (sostituita dal collega Emanuele Senesi), Renato Coltorti, Giuliana Specchio.

La lite è iniziata nel negozio di kebab di via della Pace. I giovani si sono accusati a vicenda su chi ha dato ha iniziato per prima. Si tratta delle solite fazioni che regolano i conti in strada, picchiandosi, per spartirsi i cantieri. Come già successo a Mogliano, Macerata e nella stessa Tolentino. Dall’analisi dei filmati di videosorveglianza del Comune ha consentito di ricostruire alcune fasi della rissa molto violente, con l’uso di grossi bastoni, sedie e un manico di piccone. Sabato sono arrivati sul posto due equipaggi del nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Belforte, oltre a una pattuglia della polizia locale. Alcuni dei soggetti coinvolti nell’episodio sono stati quindi subito fermati e identificati, nonostante il tentativo da parte di alcuni di darsi alla fuga raggiungendo una loro casa, a pochissima distanza del kebab. In pochissimi minuti, i gruppi si sono scontrati. In tre sono finiti all’ospedale di Macerata per aver riportato varie abrasioni e contusioni: due, di 22 e 31 anni, con prognosi di cinque giorni, un altro, avendo riportato lesioni più serie, con la frattura del metacarpo e 30 giorni di prognosi.

I militari del nucleo operativo e radiomobile, in collaborazione con le stazioni di Belforte e Tolentino hanno cercato di delineare il ruolo avuto da ciascuno dei soggetti fermati. Durante la zuffa sono stati danneggiati anche suppellettili di un esercizio commerciale e un furgone in uso ad alcuni degli indagati. Non solo. Alcuni di loro dopo la mezzanotte si sono recati in zona Cappuccini, dove vive un imprenditore edile, pestato davanti casa insieme al fratello.