Il maxi sequestro dei carabinieri. "Droga e pistola mie": resta dentro

Macerata, 6 aprile 2024 – “La pistola e la droga sono tutta roba mia, ma non dirò da chi o come le ho avute". Così ieri ha risposto al giudice Riccardo Pistola, il 22enne maceratese arrestato martedì sera in corso Cairoli, dopo che i carabinieri avevano trovato in casa sua 46 chili di hashish, 411 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina, oltre a una pistola carica e 1.600 euro in contanti. Per ora, il ragazzo resta in carcere.

Ieri mattina per lui, collegato da Montacuto con il tribunale di Macerata, si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice Giovanni Manzoni.

Difeso dall’avvocato Caterina Ficiarà, il 22enne ha ammesso subito che tutto lo stupefacente trovato nell’appartamento che aveva in affitto era tutto suo, così come l’arma e le 23 munizioni. Ha detto di aver comprato la pistola, una Beretta modello 35 calibro 7,65, attraverso canali illegali, ma ha dichiarato di non voler specificare come, quando e da chi. E nello stesso modo, non ha voluto dire come e soprattutto da chi avesse avuto un quantitativo simile di droga, essendo deciso a non coinvolgere altri soggetti nell’inchiesta.

Ha però precisato di avere problemi di abuso con gli stupefacenti, e i 10 grammi di cocaina in particolare sarebbero stati tutti destinati al suo uso personale, e non allo spaccio.

Convalidato l’arresto, il gip Manzoni ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Stefania Ciccioli e ha disposto la misura cautelare in carcere per il 22enne, in attesa che siano completate le indagini su di lui e le sue attività.

A fermare il ragazzo, con un blitz scattato martedì sera in corso Cairoli, sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo, che da qualche tempo lo tenevano d’occhio dopo che, a ottobre, Pistola era stato arrestato in un bed and breakfast a Civitanova.

In quel caso, il 22enne era stato trovato con due chili e mezzi di hashish. Gli accertamenti ora proseguiranno anche perché, sebbene lui non abbia voluto fare nomi, i carabinieri hanno trovato dei cellulari e soprattutto un blocchetto di appunti, che potrà essere molto utile a scoprire di più sui canali di rifornimento e di spaccio del giovane.