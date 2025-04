Maxi sequestro di cinturini per Apple Watch

Cinquemila cinturini per Apple Watch sono stati sequestrati in due negozi presenti a Recanati e Civitanova, perché i finanzieri della Tenenza di Porto Recanati (diretti dal sottotenente Fabrizio Cori Carlitto) si sono accorti che tutta quella merce era contraffatta. Per questo sono finiti nei guai un 62enne recanatese e un 58enne originario dell’entroterra del Maceratese, entrambi denunciati per i reati di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

L’operazione è partita ai primi di marzo, quando i militari si sono recati all’interno delle due attività commerciali che vendono articoli di telefonia e accessori vari. Così, in borghese, sono entrati nel punto vendita situato a Recanati, che appartiene a una srl. E proprio lì hanno trovato 2mila cinturini per Apple Watch esposti tra gli scaffali. Ma in breve si sono insospettiti che quegli articoli non fossero originali e hanno avviato degli accertamenti.

I finanzieri hanno fatto lo stesso in un altro negozio di telefonia a Civitanova, riconducibile sempre a una srl, dove invece sono stati trovati 3mila cinturini per Apple Watch. A quel punto i militari hanno contattato uno dei responsabili dei prodotti Apple, al quale hanno mandato le foto degli articoli in questione per fargli effettuare una rapida perizia. Ed è così venuto fuori in modo inequivocabile che i 5mila cinturini erano solamente delle copie pressoché identiche agli originali e dunque si trattava a tutti gli effetti di merce contraffatta. Inevitabilmente è stato disposto il sequestro penale.

Ma non è tutto qui. Infatti ci sono state conseguenze per i rispettivi rappresentanti legali delle due società, ossia il 62enne (per il negozio di Recanati) e il 58enne (per quello di Civitanova), che si sono beccati ciascuno una doppia denuncia. L’operazione, sottolinea la Guardia di finanza, contribuisce a salvaguardare il tessuto produttivo italiano, particolarmente esposto agli effetti dannosi del fenomeno, nonché a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori. Inoltre, la contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri determinano significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione dei servizi pubblici per i cittadini.