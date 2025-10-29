Maxi sequestro di droga nel magazzino di una ditta

Oltre quaranta chili di marijuana pronti per essere consegnati sono stati scovati dalle fiamme gialle nel magazzino di uno spedizioniere: denunciato il destinatario, un giovane uomo civitanovese. Nel corso delle consuete operazioni di contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo contro il traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Francesco Magliocco, stanno continuando a monitorare i magazzini dei corrieri espressi, nella provincia maceratese, e ad effettuare i controlli esterni dei colli presenti, dove potrebbero essere nascoste sostanze stupefacenti.

Proprio nel corso di uno di questi controlli in una ditta a Civitanova sono stati individuati diversi colli in giacenza, che emanavano forte odore di sostanza stupefacente, e che erano in attesa di essere consegnati al destinatario. Dunque i finanzieri, ritenendo che quei colli potessero effettivamente contenere sostanze stupefacenti, dopo aver contattato il rappresentante legale della società destinataria e aver ottenuto la presenza di un suo delegato, hanno invitato quest’ultimo ad aprire i colli. Il controllo ha permesso di rinvenire al loro interno, complessivamente, oltre quaranta chilogrammi di marijuana. I pacchi erano privi di una idonea documentazione che attestasse l’esatta quantificazione del principio attivo contenuto nella sostanza. La marijuana è stata sottoposta a sequestro e il destinatario dei colli, subito individuato con certezza dalle fiamme gialle, è stato denunciato a piede libero.