Maxi sequestro di droga nel magazzino di una ditta

Matteo Naccari
Casa, l'emergenza è la normalità
Macerata
CronacaMaxi sequestro di droga nel magazzino di una ditta
29 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Quaranta chili di marijuana pronti per essere consegnati trovati dalla Finanza nel corso di un controllo. Denunciato il destinatario, un giovane del posto.

I finanzieri della Compagnia di Civitanova impegnati nella lotta al traffico di droga

Oltre quaranta chili di marijuana pronti per essere consegnati sono stati scovati dalle fiamme gialle nel magazzino di uno spedizioniere: denunciato il destinatario, un giovane uomo civitanovese. Nel corso delle consuete operazioni di contrasto ai traffici illeciti, con particolare riguardo contro il traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal capitano Francesco Magliocco, stanno continuando a monitorare i magazzini dei corrieri espressi, nella provincia maceratese, e ad effettuare i controlli esterni dei colli presenti, dove potrebbero essere nascoste sostanze stupefacenti.

Proprio nel corso di uno di questi controlli in una ditta a Civitanova sono stati individuati diversi colli in giacenza, che emanavano forte odore di sostanza stupefacente, e che erano in attesa di essere consegnati al destinatario. Dunque i finanzieri, ritenendo che quei colli potessero effettivamente contenere sostanze stupefacenti, dopo aver contattato il rappresentante legale della società destinataria e aver ottenuto la presenza di un suo delegato, hanno invitato quest’ultimo ad aprire i colli. Il controllo ha permesso di rinvenire al loro interno, complessivamente, oltre quaranta chilogrammi di marijuana. I pacchi erano privi di una idonea documentazione che attestasse l’esatta quantificazione del principio attivo contenuto nella sostanza. La marijuana è stata sottoposta a sequestro e il destinatario dei colli, subito individuato con certezza dalle fiamme gialle, è stato denunciato a piede libero.

