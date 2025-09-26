Maxi servizio di controllo: "La sicurezza è una priorità"

Questa sera a Recanati prenderà il via un’azione straordinaria di controllo del territorio con tre pattuglie dei carabinieri, provenienti anche dalle stazioni dei comuni vicini. Un’operazione che vuole essere anche un segnale visibile di attenzione ai problemi legati all’ordine pubblico: prevenzione del bullismo, contrasto alla microcriminalità e allo spaccio. Sono temi centrali nell’agenda del sindaco Emanuele Pepa, che nei giorni scorsi ha incontrato il nuovo prefetto di Macerata Giovanni Signer. Al rappresentante del Governo, Pepa ha descritto le criticità che negli ultimi mesi hanno segnato Recanati: episodi di violenza, spaccio, vandalismi e schiamazzi, spesso a opera di gruppi di minorenni. I fatti più gravi risalgono all’estate, con l’aggressione a un anziano, le molestie a persone fragili e i ripetuti atti di bullismo. Situazioni che hanno spinto le autorità a rafforzare sia la prevenzione che l’azione repressiva, coinvolgendo anche le famiglie. Le segnalazioni più frequenti riguardano il rione Mercato, il parco dei Torrioni — spazio pensato per famiglie e anziani — e l’area del Club Aquila, inaugurato a luglio ma già teatro di disturbi e degrado.

Il sindaco ha quindi intensificato i contatti con le forze dell’ordine. Più volte ha incontrato il capitano Angelo Chiantese, comandante della Compagnia carabinieri di Civitanova, con i nuovi marescialli assegnati alla stazione leopardiana, Francesca Nuzzi e Lorenzo Riganelli, che affiancano il luogotenente Angelo Pardi. Dal confronto è emersa la necessità di rafforzare i servizi notturni, sebbene l’Arma resti fortemente impegnata con gli incidenti stradali. Per questo l’amministrazione punta a un coordinamento più stretto con la polizia locale, che potrà assumere più compiti di viabilità e sinistri. Sul fronte organico, a metà ottobre in Comune arriverà anche un nuovo agente: Nicolas Fulvi, dal Comune di Pollenza tramite mobilità. "La sicurezza è una priorità — ha ribadito Pepa — non solo per contrastare i reati più gravi ma anche per garantire una convivenza civile nei quartieri, tutelando famiglie e giovani".

Asterio Tubaldi