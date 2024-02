Maxi tamponamento in corsia monti

Maxi tamponamento in superstrada, traffico bloccato e un tratto di Ss 77 chiuso per almeno un’ora. È il bilancio di un incidente avvenuto ieri, intorno alle 13, lungo la superstrada Valdichienti, tra Civitanova e Montecosaro, in direzione di Macerata. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è verificato un tamponamento a catena che ha visto coinvolti cinque veicoli che procedevano in direzione monti, quasi all’altezza dell’autogrill prima di Montecosaro. Fortunatamente non ci sono stati feriti tra gli automobilisti coinvolti, ma il traffico si è paralizzato. La Ss 77 è stata temporaneamente chiusa al traffico, con il personale dell’Anas sul posto per gestire la viabilità insieme agli agenti della polstrada. In un primo momento, il traffico è stato deviato sullo svincolo per la zona industriale di Santa Maria Apparente. Dopo un’ora circa, la strada è stata riaperta regolarmente.