Yoox, l'unione fa la forza

Andrea Bonzi
Yoox, l'unione fa la forza
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Terremoto MarcheRiscaldamentoManifestazione ProPal vietataTurismo Emilia RomagnaGiornate Fai autunnoMigliori pizzerie
Acquista il giornale
CronacaMaxi traffico di droga, arrestato un albanese
7 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Maxi traffico di droga, arrestato un albanese

Maxi traffico di droga, arrestato un albanese

Tocca anche Porto Recanati la vasta inchiesta condotta dalla Dda e dai carabinieri di Cagliari: 50 persone sono finite in manette

Il blitz dei carabinieri ieri mattina

Il blitz dei carabinieri ieri mattina

In una maxi operazione dei carabinieri contro il narcotraffico, un uomo è stato arrestato a Porto Recanati.

In tutto cinquanta persone in carcere, nove ai domiciliari, tre obblighi e divieti di dimora; decine di perquisizioni a Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e appunto Porto Recanati, oltre 400 militari coinvolti. Sono i numeri della maxi operazione "Termine" condotta ieri mattina dal comando di Cagliari, che ha smantellato due gruppi criminali specializzati nel traffico di droga. I destinatari dei provvedimenti chiesti dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari sono italiani e stranieri, molti già noti alle forze dell’ordine. Devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di droga, porto e detenzione abusiva di armi da sparo. Tra questi anche un albanese, intercettato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Macerata a Porto Recanati, dove si era trasferito da qualche mese dal nord Italia. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Ora è a Montacuto.

Con il blitz di ieri i carabinieri hanno disarticolato due associazioni criminali radicate in Sardegna, legate ad ambienti della criminalità albanese operanti in Toscana e Veneto. Il primo gruppo si "occupava del reperimento dello stupefacente, in particolare cocaina ed eroina, nel territorio nazionale e della sua distribuzione in Sardegna – spiegano i carabinieri –. Il secondo, strumentale, è composto da camionisti incaricati di trasportare i carichi di droga ricevuti dai fornitori albanesi e di provvedere al saldo per l’acquisto delle successive partite". Tra questi l’uomo preso a Porto Recanati.

Chiara Marinelli

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata