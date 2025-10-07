Maxi traffico di droga, arrestato un albanese

In una maxi operazione dei carabinieri contro il narcotraffico, un uomo è stato arrestato a Porto Recanati.

In tutto cinquanta persone in carcere, nove ai domiciliari, tre obblighi e divieti di dimora; decine di perquisizioni a Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e appunto Porto Recanati, oltre 400 militari coinvolti. Sono i numeri della maxi operazione "Termine" condotta ieri mattina dal comando di Cagliari, che ha smantellato due gruppi criminali specializzati nel traffico di droga. I destinatari dei provvedimenti chiesti dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari sono italiani e stranieri, molti già noti alle forze dell’ordine. Devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di droga, porto e detenzione abusiva di armi da sparo. Tra questi anche un albanese, intercettato dai carabinieri del Nucleo investigativo di Macerata a Porto Recanati, dove si era trasferito da qualche mese dal nord Italia. Nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Ora è a Montacuto.

Con il blitz di ieri i carabinieri hanno disarticolato due associazioni criminali radicate in Sardegna, legate ad ambienti della criminalità albanese operanti in Toscana e Veneto. Il primo gruppo si "occupava del reperimento dello stupefacente, in particolare cocaina ed eroina, nel territorio nazionale e della sua distribuzione in Sardegna – spiegano i carabinieri –. Il secondo, strumentale, è composto da camionisti incaricati di trasportare i carichi di droga ricevuti dai fornitori albanesi e di provvedere al saldo per l’acquisto delle successive partite". Tra questi l’uomo preso a Porto Recanati.

Chiara Marinelli