Maxi truffa all’Ue: finisce ai domiciliari

Partiti indagando su tre società che si occupano del trapianto di capelli in Turchia, i finanzieri di Camerino hanno scoperto una società di San Severino che, con i bilanci falsi, aveva ottenuto oltre un milione di euro di contributi. Per questo una persona, accusata di truffa aggravata, è finita agli arresti domiciliari, come disposto dal tribunale di Macerata su richiesta dell’European public prosecutor’s office (Eppo) di Bologna. I finanzieri hanno fatto luce sulle attività di due persone della zona e di una società riferibile a uno di loro, beneficiaria di finanziamenti agevolati e garantiti per un milione e 175mila euro, con accesso al fondo di garanzia nazionale Pmi – Piccole medie imprese –, legge 66296 e garantiti da Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulle risorse del programma Cosme del Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito ai sensi del cosiddetto Piano Juncker (voluto dall’ex presidente della Commissione Jean-Claude Juncker), sullo strumento di garanzia per i settori culturali e creativi con la copertura dell’Unione europea, nel Programma Europa Creativa, e del Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito ai sensi del Piano investimenti per l’Europa. Su delega della procura europea di Bologna, gli accertamenti hanno fatto emergere numerose ipotesi...