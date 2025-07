Maxi truffa, anziano perde 150mila euro

Cingoli (Macerata), 2 luglio 2025 – Convinto di fare un buon investimento, un pensionato si è visto sparire sotto gli occhi la somma di 150mila euro, tutti i risparmi con cui pensava di godersi qualche anno di tranquillità e magari anche di fare qualche regalo ai figli. Ora sulla vicenda sta indagando la polizia postale di Macerata.

Il fatto risale a qualche settimana fa quando il pensionato, residente a Cingoli, è stato contattato da un sedicente operatore per telefono. “In questi casi – spiega la polizia postale, che più volte ha tenuto incontri in parrocchie e bocciofile per mettere in guardia gli anziani – al malcapitato viene proposto di investire una somma non eccessiva, 250 euro, sulle azioni di un nome conosciuto, come può essere Mediaset: un’operazione che viene presentata come sicura e redditizia”. Nel caso avvenuto a Cingoli, il pensionato ha appunto creduto di poter realizzare un investimento senza rischi, e ha seguito le indicazioni.

Ma i truffatori specializzati nel trading online lo hanno fatto accedere a un sito creato per lui, nel quale il cingolano credeva di poter monitorare l’andamento del suo investimento in tempo reale. Dopo i primi risultati incoraggianti – ma del tutto inventati – al pensionato è stato chiesto di aprire un wallet, un portafoglio virtuale online che avrebbe facilitato le pratiche e la gestione. In breve, il cingolano ha finito per mettere tutti i risparmi su questo portafoglio virtuale. E mentre lui era convinto di aver fatto una bella operazione, i truffatori sono entrati nel wallet e lo hanno ripulito, trasformando tutto in critpovalute. Dei 150mila euro messi da parte dal cingolano, non c’era più nulla.

Quando l’anziano ha realizzato cose fosse successo, non ha potuto fare altro che rivolgersi alla polizia postale per denunciare l’accaduto, con la speranza di rintracciare i responsabili e recuperare le somme svanite.

Le indagini sono in corso, per cercare di monitorare il flusso di soldi, ma sono molto complesse perché le truffe con il trading online sono messe in atto da bande molto scaltre. Spesso, ma non sempre, sono gruppi con base a Malta, ci sono operatori telefonici che parlano italiano, ma anche altre lingue, per abbassare la diffidenza del malcapitato contattato. Le vittime sono molto numerose in provincia, dove le denunce sono in crescita costante. La proposta fatta dai malintenzionati è sempre per pochi soldi e per un investimento garantito, adatta a fare gola anche a chi non ha confidenza con le speculazioni in Borsa. Ma quando si parla di soldi facili, purtroppo è sempre una truffa.