Maxi vincita da 100mila euro con un gratta e vinci

La dea bendata è tornata a baciare Porto Recanati, dove qualcuno ha giocato un gratta e vinci (dal costo di 15 euro) per poi aggiudicarsi una maxi vincita da 100mila euro. Nello specifico, l’episodio è avvenuto a fine ottobre nel bar "Asso di Cuori" di via Rossini, storicamente gestito dai fratelli Guido e Sebastiano Capozucca. Tuttavia, solo lunedì i titolari del locale hanno avuto notizia della grossa vincita fatta da un loro cliente. "Lo abbiamo saputo in mattinata, ovvero quando ci è arrivata la consegna dei nuovi grattini da vendere – spiega Sebastiano Capozucca –. Proprio dentro al pacco, oltre ai vari tagliandi, abbiamo trovato anche il manifesto della vincita, altrimenti saremmo rimasti ignari del fatto. Anzi, a oggi sappiamo solo pochissime cose, come ad esempio che il biglietto è stato venduto il 25 ottobre. E ancora: il gratta e vinci in questione è del tipo ‘La grande occasione’, che costa 15 euro. Malgrado questo, però, non abbiamo nemmeno il sospetto di chi sia il fortunato giocatore, anche perché sopra ai 10mila euro di vincita bisogna rivolgersi direttamente nell’ufficio di Roma. Quindi, non so neanche se sia un cliente abituale o del posto, oppure un visitatore qualsiasi. Ma, di sicuro, è la vincita più grossa che abbiamo mai avuto nel nostro bar".

In realtà, un’altra c’era stata sempre nel bar "Asso di Cuori" a inizio estate, sebbene di minor portata. "Il 6 giugno un portorecanatese aveva preso un gratta e vinci da cinque euro, della tipologia ‘Il Miliardario’, vincendo il bottino da 10mila euro – riprende Capozucca –. Stessa cosa era successa tre anni fa, mentre in passato c’erano state altre vincite modeste, di appena qualche migliaia d’euro".