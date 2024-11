Maxi vincita di 50mila euro alla tabaccheria Monaldi

La dea bendata è tornata a baciare la tabaccheria Monaldi, in piazza delle Erbe a Porto Recanati. Un sessantenne del posto ha giocato lo scorso weekend una schedina da 5 euro del SuperEnalotto e alla fine si è beccato una maxi vincita da quasi 50mila euro. Infatti, nel sorteggio che c’è stato sabato sera, sono venuti fuori ben quattro numeri su cinque rispetto a quelli che lui che aveva deciso di giocare. "Ormai si può dire che la fortuna bacia i nostri clienti – spiega Emilio Monaldi (nella foto), titolare con la famiglia della tabaccheria portorecanatese –. Il vincitore è un uomo sulla sessantina che abita in città e spesso vieni qui a giocare, cosa che ha fatto anche sabato mattina. L’estrazione c’è poi stata in serata e, come si può vedere, lui ha azzeccato nella sua schedina quattro numeri sui cinque, ossia 15, 29, 32, 35 e 67. L’unico che non ha indovinato era il 22, perché ha scelto al suo posto il 49. Fatto sta che si è aggiudicato un bottino da 48.266,23 euro. C’è anche da dire che questa è la vittoria più consistente registrata lo scorso fine settimane in tutta Italia, insieme ad altre tre dello stesso importo. Chiaramente si parla di una cifra lorda e all’uomo spetteranno, più o meno, 40mila euro". Ma la tabaccheria Monaldi è ormai solita a questo genere di imprese. A marzo del 2019 un venditore ambulante della zona aveva giocato un ‘gratta e vinci’ da due euro, per poi scoprire di aver vinto la bellezza da 260mila euro. Idem a novembre del 2016: un uomo sui cinquant’anni aveva comprato comprato un gratta e vinci "Turista per dieci anni", vincendo sempre 260mila euro. Ma la vincita più clamorosa era avvenuta nel maggio del 2014. In quell’occasione un loretano, che aveva acquistato un biglietto del "Mega miliardario" da 10 euro, si era in breve ritrovato in tasca la cifra astronomica di oltre due milioni di euro.