Maxi vincita per cinque fortunati "Due operai tra i nuovi milionari"

di Nicholas Masetti Cinque fortunati, altrettanti euro investiti e un bottino da 21 milioni di euro. Il ’Dolce Forno’ di Montecassiano, nella zona commerciale di Piane di Potenza, diventa il secondo bar italiano per eccellenza baciato dalla fortuna nella maxi vincita al Superenalotto di 371 milioni. Un cartello rosso è esposto all’ingresso della pasticceria, un altro sopra alla macchina del caffè. Entrambi indicano il grosso colpo. I clienti entrano ed escono di continuo, c’è chi compra i sistemi già per l’estrazione striminzita, si fa per dire, di questa sera che ripartirà da 54 milioni. Qualche cliente che l’aveva comprato nei giorni scorsi prova a verificare se magari rientra nei magnifici cinque. Ma due dei nuovi milionari hanno già un volto, un nome e un cognome. Si sono presentati all’alba e sono operai della zona. Uno residente della frazione di Sambucheto, l’altro a Montecassiano. "Clienti abituali, tra i 40 e i 50 anni, con famiglia. Tutte le mattine passano qua prima di andare a lavorare, sono contenta che si tratti di persone conosciute", spiega Barbara Baldo, barista al ’Dolce Forno’. Fa avanti e indietro dal bancone alla sala per parlare con i curiosi. Il telefono squilla di continuo da giovedì sera. "Quando...