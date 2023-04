Mazzaglia ricorda l’eroico sarto polacco Jan Golota

In occasione della festa di Liberazione, domani (ore 21.15) il teatro ’Velluti’ ospita una iniziativa organizzata dall’Anpi ’Sesto Luciani’, con il patrocinio del Comune, per ricordare l’apporto dato dai soldati polacchi alla lotta di Liberazione ed il loro passaggio nelle Marche; con particolare rilievo alla figura di Jan Golota che di Corridonia ha fatto la sua casa e dove tutt’ora vive la famiglia. Sul palco salirà il Giuseppe Mazzaglia, autore del libro di prossima pubblicazione "Jan Golota, un eroico sarto da Bewingausen a Corridonia", che la mattina incontrerà anche gli studenti dell’Ipsia "F.Corridoni". Durante la serata, porterà i saluti il console onorario della Repubblica di Polonia in Ancona, Cristina Gorajski, e sono inoltre previste delle testimonianze.