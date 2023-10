Mazzanti confermato alla guida della Protezione Civile

È stato confermato per altri cinque anni Alessandro Mazzanti Coordinatore della Protezione Civile di Recanati durante l’assemblea del gruppo di volontariato dove si doveva, appunto, provvedere al rinnovo delle cariche sociali. Oltre al coordinatore, sono stati eletti Emiliano Verdenelli come vice coordinatore, anche lui in carica per cinque anni, e i nuovi componenti del Direttivo che risulta essere composto da Alessandro Mazzanti, Antonella Idà, Benigno Capodaglio, Emiliano Verdenelli, Fabrizio Pavoni, Luca Montenovo, Mario Bracaccini, Matteo Cacciagiù e Paolo Strappini. "Mi sento di dover ringraziare tutti i volontari – ha detto Mazzanti – per il loro grande impegno e la loro professionalità sempre dimostrati nel corso di questi anni nell’assistenza alla popolazione in tutte le situazioni di emergenza che si sono presentate, nelle varie attività di supporto all’Amministrazione Comunale e nelle attività di informazione e prevenzione rivolte a tutti i cittadini e alle scuole". Il passo successivo è la realizzazione della nuova palazzina in via Ceccaroni per la quale il Comune ha destinato 832.304 euro e che sarà in grado di ospitare al piano terra anche tutti i mezzi che sono a disposizione dei volontari oltre naturalmente il centro operativo. La sede sarà così distribuita: 30 metri quadrati – ha affermato l’assessore Mirco Scorcelli in Consiglio Comunale – sono destinati alla sede, 100 alla sala riunione e all’auditorium, 30 per il magazzino e 80 per il parcheggio.