Mazzocca pronto ad emozionare. Pomeriggio con ’La Racchia’

Domani, per la Festa di San Martino, Caldarola si colora tra mostra-mercato, buona tavola, musica e lo spettacolo del comico Marco Marzocca. In viale Umberto I, per tutta la giornata, ci sarà appunto la mostra-mercato. Dalle 12 polentone da asporto su prenotazione (al 3715938776, anche whatsapp), panino con braciola, arrosticini e fritti. Non mancheranno castagne, vin brulé, vino novello e le cosiddette "stracciaporte", come vengono chiamate in dialetto caldarolese le cresciole, una sorta di frittelle fatte con l’impasto del pane o dalla polenta avanzata. Dalle 15 divertimento garantito sulle note de La Racchia di Sarnano, storica e scanzonata brigata. La festa è organizzata dalla Pro loco in collaborazione col Comune. Alle 21.30, al teatro comunale approda Marco Marzocca (foto) in "Chi me lo ha fatto fare!" (a cura di Eclissi Eventi). E si preannuncia il sold out. Un appuntamento con il pubblico che Mazzocca ha preparato meditando da molto tempo con l’unico desiderio di condividere tutte le sue esperienze, divertendosi e divertendo con lo scopo di avvicinarsi sempre più all’essenza del lavoro dell’artista: emozionarsi ed emozionare.