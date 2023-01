Mazzoli: una vita ’A cuore aperto’ per gli altri

di Lucia Gentili La dottoressa Gabriella Winni Mazzoli, in pensione da fine settembre, è tesoriera dell’associazione ’A cuore aperto’ (nata nell’unità operativa di medicina di Camerino). Tramite i fondi raccolti grazie alle donazioni, per un totale di circa 250mila euro sotto il periodo del Covid, sono stati acquistati strumenti, arredi e attrezzature utili per tutto l’ospedale. L’ospedale di Camerino è stata la sua ‘prima casa’ dal 1983 alla fine dello scorso settembre. Come sono stati questi 40 anni? "Quarant’anni di sacrifici e turni massacranti, ma anche di tante soddisfazioni, che mi hanno reso stramiliardaria, perché lo sguardo riconoscente dei pazienti e dei loro familiari vale più di tutto l’oro del mondo. Ho iniziato a lavorare come volontaria per cinque anni; nell’88, dopo il concorso, sono entrata come assistente e poi dirigente in Medicina a Camerino. Ora che il mio lavoro si è concluso, mi sono ancora più chiari gli insegnamenti del mio primo primario, il dottor Francesco Magni: mi hanno permesso di superare due terremoti, il Covid e altri problemi sempre col sorriso sulle labbra, per dare coraggio agli altri". È la tesoriera dell’associazione ’A cuore aperto’. Com’è nata l’idea? "Nel 2012, in piena crisi economica mondiale, ci furono notevoli tagli di spesa con conseguente...