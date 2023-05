McCourt alla Albano: pronti ad affiancare gli industriali nella rivoluzione della sostenibilità

Lungo colloquio, a Roma, tra il rettore dell’Università di Macerata, John McCourt, e il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano. "È stato un incontro molto cordiale e concreto - si legge in una nota -. Ci siamo confrontati sui criteri di responsabilità ambientale, sociale e di governance su cui l’Unione Europea sta puntando molto. Le aziende si troveranno a dover affrontare una “rivoluzione della sostenibilità” e l’Università di Macerata può avere un ruolo importante per promuovere questo modo di operare nel tessuto imprenditoriale territoriale. Abbiamo anche discusso una collaborazione per un progetto di educazione finanziaria, con una particolare attenzione alle politiche di genere". Il rettore ha, infine, invitato l’on. Albano al Festival delle Humanities di settembre.