McCourt: è un’ottima scelta

"A nome mio e dell’Università di Macerata, vorrei congratularmi con la neo eletta presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), Giovanna Iannantuoni della Bicocca di Milano". Queste le parole del rettore John McCourt all’indomani del rinnovo del vertice dell’associazione. "Iannantuoni rompe un vero soffitto di cristallo, essendo la prima rettrice in 60 anni a diventare presidente - ha aggiunto McCourt -. In un momento in cui il sistema universitario rischia di subire un taglio nelle agevolazioni per il rientro dei "cervelli in fuga", è davvero una buona nomina".