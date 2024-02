Meccanico con esperienza per riparazione veicoli

Azienda di Macerata cerca un meccanico per riparazione veicoli. Gradita minima esperienza nel settore e nell’uso di Tester diagnostici. In mancanza di esperienza si valutano profili con diploma di maturità attinente. Si offre contratto di apprendistato tempo pieno (codice offerta 15548/3). Azienda settore turismo e ristorazione di Civitanova cerca per la stagione estiva personale cucina, pizzeria sala e bar: aiuto cuoco, aiuto pizzeria, barista, cameriere. Si offre tempo determinato maggio-settembre. Si richiede patente B, auto propria, domicilio non troppo distante (codice offerta 267521/1). Bar di Macerata cerca apprendista banconiere barista (max 29 anni) e un banconiere barista esperto (max 50 anni). Si offre assunzione a tempo indeterminato, tempo pieno di 6 ore e 40 al giorno su turni o 8 - 14.40 o 6-12.40 (codice offerta 72133/8). Studio di consulenza del lavoro e dottori commercialisti cerca impiegato amministrativo addetto alla contabilità e consulente tributario/fiscale/aziendale/del lavoro. Richiesta esperienza nel ruolo.