Mecenatismo, Civitanova capofila del progetto. Un convegno per disegnare strumenti e strategie

Il convegno "Mecenatismo nelle Marche: dalla teoria alla pratica" si terrà giovedì alle 16 nella sala consiliare di Civitanova. È promosso dall’associazione Risorgere presieduta da Luciano Baiocco, e patrocinato dalla Regione, dal Comune e dal Banco Marchigiano. Si tratta di una importante occasione di confronto sul mecenatismo e sul ruolo della collaborazione tra pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio culturale.

L’incontro vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del settore culturale, per analizzare strategie e strumenti utili per incentivare gli investimenti nella cultura. Dopo i saluti del sindaco Fabrizio Ciarapica, del consigliere regionale Simone Livi e del presidente della commissione cultura Gianluca Crocetti, interverranno l’assessore alla cultura della Regione Chiara Biondi, il presidente della Fondazione Cultura Marche Andrea Agostini, e Raffaello De Ruggeri, della Fondazione Zetema ed ex sindaco di Matera.

Nell’incontro, Baiocco annuncerà che la Regione avvierà corsi di formazione e informazione sul progetto Risorgere, rivolti a tutti i Comuni della regione, con partenza da Civitanova. A sostegno del progetto sarà costituita anche una commissione di indirizzo composta da università, associazioni di categoria e ordini professionali, tra cui architetti e commercialisti, a supporto delle iniziative legate al mecenatismo.

L’evento è aperto al pubblico e agli operatori del settore interessati a partecipare al dibattito.