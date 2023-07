Medaglia di bronzo per Angeletti "Risultato che onora la città"

Andrea Angeletti, medaglia di bronzo ai campionati italiani assoluti di pattinaggio a rotelle, ricevuto in municipio. L’atleta della Civitanova Skating Team ha incontrato il sindaco Fabrizio Ciarapica accompagnato da una delegazione composta dal presidente della società Arianna Napoli, dal suo storico allenatore Moreno Monti, da dirigenti e atleti, tutti presenti per sostenere il loro capitano. Angeletti, dopo un periodo di inattività di un paio di anni, è tornato a gareggiare e vanta un palmares di 39 titoli italiani, 6 titoli europei, 3 argenti mondiali e un oro e un bronzo ai World Games. Il bronzo conquistato a Pollenza è stato celebrato a palazzo Sforza. "Un grande risultato – ha detto Ciarapica – che fa onore alla città e alla squadra che rappresenta e Andrea, la sua carriera sportiva lo conferma, è il simbolo di tutti i ragazzi che nella vita scelgono di inseguire le loro passioni con determinazione e impegno, raggiungendo importanti risultati". Con i complimenti del sindaco anche le congratulazioni della società: "Andrea rappresenta per tutti i ragazzi del Civitanova Skating Team un valore aggiunto in termini di carisma e serietà, un modello di atleta che tutti stanno seguendo e già sono visibili gli enormi cambiamenti apportati dalla sua presenza".