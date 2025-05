Medaglia d’oro in Austria per l’amazzone Federica Sileoni

Medaglia d’oro per Federica Sileoni all’Internazionale in Austria. L’atleta paralimpica recanatese, in sella ai suoi Leonardo e No-Way, conquista la vetta della classifica della gara, quarta tappa del Circuito Internazionale di Paradressage, che si è tenuto questo weekend a Stadl Paura. Battute la tedesca Isabell Novak con il suo Siracusa Old, avversaria temibile già quarta ai Giochi di Parigi, che si piazza in 2ª posizione, e la polacca Agata Weigt, ferma al 3° posto con Discovery 64. "Una vittoria che conferma il lavoro fatto dalla chiusura delle Paralimpiadi a oggi", afferma la campionessa recanatese. "Per la prima volta ho superato Isabell, nonostante al secondo e terzo giorno di gare fosse davanti a me di qualche punto percentuale. Nel complesso posso ritenermi soddisfatta dato che il mio punteggio si va a sommare a quello della squadra italiana, che chiude seconda dietro alla Germania. Una trasferta emozionante, anche per i progressi del cavallo più giovane, No-Way. Un ringraziamento a tutto il mio team e alla mia amica e top supporter, Gea Einaudi".