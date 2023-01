Medaglia in ricordo di Nello Matteucci

Disperso? "No, caduto in guerra" – sostiene Gianfranco Vitali. Oggi, giornata della memoria, alle 10.30 nella Prefettura di Ancona verranno consegnate medaglie d’onore proprio alla memoria di chi ha perso la vita durante l’ultimo conflitto bellico. Per Nello Matteucci, cingolano, ritirerà l’onorificenza il nipote Gianfranco Vitali, originario di Cingoli e residente a Jesi, che ha effettuato minuziose ricerche su quanto accaduto allo zio."Il 9 settembre 1943 – racconta Vitali – i militari italiani dislocati in Grecia, che decisero di non collaborare con i tedeschi, vennero radunati nell’isola di Rodi e, parte di essi tra cui mio zio, imbarcati sul piroscafo ‘Oria’ che, vicino al porto di Atene, urtando contro uno scoglio si spezzò in due e affondò. Pochissimi i sopravvissuti. Il mare per diversi giorni restituì giovani corpi, poi su tutto calò l’oblio". In uno degli elenchi d’imbarco, figurava pure Nello Matteucci, dunque il nipote ha svolto accurati accertamenti. "Arruolato e sbarcato a Rodi il 22 febbraio 1940 – precisa Vitali - il giorno dopo l’armistizio, in quanto non collaborazionista venne catturato dai tedeschi e imbarcato sull’ ‘Oria’, per essere inviato con altri militari in un lager, campo di lavoro tedesco. Di Nello Matteucci si ha traccia in quanto, nella lapide del sacrario di Cingoli, figura tra i "dispersi’. E quanti giovani come lui sono ancora oggi dichiarati ‘dispersi, con sofferenze per le loro famiglie?". Ecco allora l’auspicio di Vitali: "Un piccolo gesto, quale l’aggiornamento del foglio matricolare militare, quindi della stampigliatura variata da ‘disperso’ a ‘caduto’, riportata sulla lapide, renderà spiritualmente nuova vita al giovane cingolano Nello Matteucci, morto per non aver voluto collaborare con i tedeschi".

Gianfilippo Centanni