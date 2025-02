Medei: "Al ritorno troveremo un clima rovente"

Al termine degli 86 minuti intervista doverosa all’Mvp Eric Loeppky. "Abbiamo capitalizzato il fattore campo – ha detto – al ritorno arriva la parte più dura in Turchia. Sarà dura ad Ankara, credo che dovremo essere un po’ più preparati mentalmente per il prossimo match e questo mi dà tanta carica. Sono contento di aver dato il mio contributo importante. La squadra ha risposto presente e nelle fasi critiche abbiamo fatto valere anche il nostro muro".

Quindi si avvicina ai cronisti Marko Podrascanin che afferma: "Abbiamo centrato una vittoria fondamentale in una delle partite più importanti dell’anno. Vogliamo la finale, sono molto soddisfatto della nostra prova. Non siamo stati perfetti, soprattutto in battuta, però è una bella vittoria con un team che conoscevamo poco, senza avere molti punti di riferimento sul loro gioco. Hanno uno stile atipico e sono molto veloci, ma siamo stati sul pezzo nei momenti clou e abbiamo portato a casa tre punti. Siamo stati presenti anche a muro e in difesa. Non è finita perché le squadre turche giocano molto meglio nel loro campo; perciò non dovremo sottovalutare l’avversario nella gara di ritorno".

Infine l’analisi di coach Giampaolo Medei: "Queste partite vanno vinte e ci siamo riusciti, lo abbiamo fatto da tre punti ed era fondamentale. Bisogna essere contenti del risultato perché sono gare quasi da dentro e fuori e il vantaggio in vista del ritorno ad Ankara è davvero importante. Sul loro campo lo Spor Toto sarà ancora più aggressivo, si profila una sfida tosta. Noi potevamo fare meglio sui secondi tocchi e sulle coperture, dove siamo stati meno precisi del solito. Abbiamo spunti su cui lavorare perché abbiamo dimostrato di essere in grado di fare molto bene e dobbiamo riuscirci sempre. Troveremo un clima rovente in Turchia, conosco bene quel campionato avendo allenato lì. Ci faremo trovare pronti".

an. sc.