Medei deluso: "Troppe occasioni sprecate"

La Lube Civitanova perde una ghiotta occasione, si fa rimontare e cede al tie break in casa della Vero Volley Monza. A fine partita uno sconfortato Giampaolo Medei commenta così: "Di partite come queste ne abbiamo giocate molte e purtroppo sono tutte finite allo stesso modo. Dobbiamo innanzitutto iniziare a prenderne atto, lavorando mentalmente per invertire la rotta. Nel quarto set abbiamo sprecato tantissime occasioni, sbagliando troppe battute come già accaduto in altre gare. Sono molto amareggiato, non tanto per la sconfitta, quanto per il modo in cui è maturata. Questo non voglio più vederlo. Ora analizziamo questa partita con i ragazzi e poi subito testa alla sfida di coppa Italia contro Milano. Per noi è la gara più importante della stagione". A prendere la parola, poi, è anche Barthelemy Chinenyeze: "Peccato per quel primo set, praticamente non siamo riusciti a scendere in campo ed abbiamo sbagliato tutto. Nel quarto set, invece, la partita era praticamente nelle nostre mani, ma non siamo riusciti a chiudere i conti nonostante le tante occasioni". Il centrale biancorosso, in chiusura prova poi a suonare la carica in vista dei prossimi impegni: "Abbiamo fatto tanti errori, soprattutto al servizio. Sappiamo che questo è un fattore sul quale dobbiamo lavorare molto, ma ora bisogna pensare a Milano perchè le Final Four di coppa Italia sono un obiettivo primario per noi".