Medei: "Il terzo set la nota dolente della serata"

A fine gara apre le interviste il palleggiatore 41enne Santiago Orduna: "E’ stato bello ritornare a casa nostra dopo tanto tempo, e soprattutto siamo molto contenti della vittoria, che è valsa anche la qualificazione al turno successivo di questa competizione europea. Nel terzo set, a pass ormai acquisito, siamo un po’ scesi di livello e i nostri avversari ne hanno approfittato, forzando molto in battuta, con ottimi risultati. Ora – conclude il regista biancorosso – testa alla sfida di domenica prossima con Milano".

Prosegue poi l’Mvp (in realtà il simbolico titolo individuale non è stato assegnato) della sfida continentale, Eric Loeppky: "Volevamo questa vittoria e questa qualificazione. Contento della mia prova, di quel filotto di battute che ci ha consentito di mettere al sicuro la vittoria nel quarto parziale. Quello che conta veramente, però, è la prestazione di squadra e la vittoria finale. Ora dobbiamo concentrarci per affrontare al meglio Milano – aggiunge lo schiacciatore –, una partita molto importante per noi". Le considerazioni finali sono di coach Giampaolo Medei: "Parto dalla nota dolente, ovvero dalla sconfitta del terzo set, in cui abbiamo abbassato troppo l’attenzione, probabilmente perché eravamo ormai già qualificati. Non va bene, dobbiamo assolutamente migliorare da questo punto di vista. Diciamo comunque che all’inizio del quarto set siamo stati molto bravi a ritornare in partita, conquistando una vittoria a cui tenevamo molto, alla pari della qualificazione. Nei quarti di finale ce la dovremo vedere con la capolista del campionato olandese, una squadra che al momento non conosco ancora, ma l’esperienza mi insegna che si tratterà sicuramente di una partita difficile, da affrontare con il piglio giusto, senza sottovalutare nessuno".

an. sc.