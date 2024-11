Medei: "Passo avanti, ma c’è da migliorare"

Coach Medei decisamente soddisfatto nel post gara per una Lube tecnicamente abbastanza precisa, ma sicuramente molto puntuale dal punto di vista caratteriale nel catino del PalaSavelli: "Ci siamo rifatti con una vittoria importante su un campo ostico dove in tante hanno finora sofferto e lasciato set. Abbiamo avuto dei cali nel corso della gara, non siamo ancora perfetti ma c’è sempre stata una reazione positiva. Bisogna reagire nei momenti di difficoltà. È la prima vittoria esterna della stagione e ce la godiamo. Quest’anno abbiamo detto che bisognava festeggiare ogni vittoria ed è quello che facciamo. Un passo avanti a livello caratteriale, tecnicamente dobbiamo migliorare". Le risposte dal campo sono arrivate e i riflessi sulla classifica sono evidenti: "Ci siamo compattati, non ci siamo disuniti. Andiamo a limare dei difetti ma c’è tempo davanti e lo utilizzeremo al meglio. Siamo stati protagonisti in questa fase iniziale, sappiamo che avremo potuto giocarcela con tutti. Siamo a lottare tra le prime quattro in questa parte iniziale di stagione e il bilancio è sicuramente positivo. Ci vorrebbe una ciliegina sulla torta nell’ultima uscita, proveremo a guadagnarcela per i nostri tifosi". Coach Ortenzi sul fronte Yuasa analizza con lucidità la gara: "Ci siamo parlati con i ragazzi e abbiamo fatto la gara che dovevamo. Grande aggressività e voglia di rimanere attaccati, nonostante l’assenza di Oleg per noi molto importanti. Siamo stati sempre dentro la gara come potevamo, ma per questo livello abbiamo concesso qualche errore di troppo e qualche passaggio a vuoto che contro queste squadre non ti puoi permettere".