Medei: Perugia e Trento favorite: "Ma la Lube non si sente appagata"

Dopo 4 anni la Lube tornerà a vivere l’atmosfera speciale della final four di Coppa Italia. Una manifestazione che dà al team vincitore il diritto di apporre la coccarda tricolore sul petto e competizione che è evento-spot per il movimento, fondamentale vetrina mediatica tanto che la Rai coprirà ogni gara, domani su Rai Sport, domenica su Rai2 e, attraverso Rai Italia, mostrerà le immagini in 5 continenti. Per la Lube, un motivo in più per esserci.

Il giovedì come ormai prassi è stato riservato alle dichiarazioni di mister e capitani delle 4 formazioni (per Verona si tratta della prima volta con questo format, in semifinale mancava dal 2005) e coach Giampaolo Medei ha evidenziato come la qualificazione, centrata col 3-2 su Milano a fine dicembre, possa essere un altro step di crescita del giovane collettivo. "Per la squadra significa molto partecipare alla final four di Coppa Italia. Ci tenevamo a proseguire la nostra crescita e a metterci alla prova in un evento così prestigioso. Esserci è altrettanto importante per il club, perché la Lube merita certi palcoscenici. Siamo soddisfatti di esserci ma non appagati. In semifinale mi aspetto atleti esperti e abituati a vincere partite di questo tipo, di conseguenza sarà una sfida durissima. Anche se ultimamente Perugia e Trento hanno speso tante energie, alla vigilia della manifestazione restano le favorite per il titolo. Detto questo, la Lube ha i mezzi per essere competitiva e lottare con tutti fino in fondo".

Civitanova affronterà domani alle 18.30 l’Itas Trentino vice campione del mondo e sarà il terzo incrocio stagionale dopo il successo 3-1 conseguito all’Eurosuole Forum e la sconfitta 3-0 patita nella semifinale iridata in Brasile. L’anno scorso i dolomitici sono usciti proprio nel penultimo atto, superati al 5° set da Milano che poi si è arresa 3-1 a Perugia. Dei rivali ha parlato il libero Fabio Balaso, rimarcando come in gara secca la Lube può stendere chiunque: "Questa coppa manca da un po’ in bacheca, nelle ultime tre stagioni abbiamo mancato l’approdo alla final four. Arriviamo all’appuntamento consapevoli dei nostri mezzi grazie a quello che stiamo facendo in campo. Siamo in fiducia dopo una vittoria davvero importante sulla capolista Perugia. Affronteremo domani una delle squadre favorite per la vittoria del trofeo, certi di poter mettere in difficoltà i dolomitici. Conosciamo il valore dell’Itas, la semifinale del Mondiale per Club è andata male, ma ci ha aiutato a crescere. Daremo il 100% in campo per invertire i pronostici. Lontano dal nostro campo abbiamo avuto problemi di continuità, ma ci aspettiamo un ulteriore step. Le sfide secche vanno affrontate con la testa giusta perché tutto può succedere".