Medei: quando la sfida si fa tosta, noi ci siamo

A distanza di una settimana la Lube ristende Milano, soffrendo di più ma giocando di più perché era match da dentro o fuori. E seguiva la figuraccia di Monza e lo sfogo del dg Cormio. Dopo il 3-2 davanti a poco pubblico (100 in meno rispetto al 22 dicembre), parlano i due Mattia. L’Mvp Bottolo: "Una vittoria delle più belle, perché sofferta e arrivata al tie break, a conclusione di una sfida in cui a qualche lacuna tecnica abbiamo sopperito con il carattere e soprattutto con la grande voglia di vincere, da parte di tutta la squadra. La nostra rosa ci offre l’opportunità di trovare grandi risorse nella panchina, quando serve, e stasera si è visto. Adesso per qualche giorno ci godiamo questa qualificazione che da quando sono arrivato a Civitanova ci era sempre sfuggita". Boninfante: "Era una partita importantissima per la società e per la squadra, quello con Milano è stato secondo me il peggior accoppiamento che potessimo avere in griglia, si tratta di una squadra che nelle precedenti stagioni aveva sempre fatto molto bene nella competizione. Nel quinto set stasera siamo stati molto bravi, abbiamo messo in campo tanto agonismo e qualche colpo di esuberanza che ci ha aiutato tanto".

Coach Medei spiega: "Sono molto contento di questa vittoria, che ci regala un risultato molto importante per la squadra e per il club che merita di calcare i palcoscenici più importanti. La Final Four di Coppa Italia, tra l’altro, rappresenta indubbiamente una tappa importante anche per il percorso di crescita del gruppo. Questo è il primo tie break che riusciamo a vincere e l’abbiamo vinto mettendoci tanta volontà e tanti piccoli particolari come una difesa, un secondo tocco straordinario, una battuta importante quando serviva. Abbiamo dimostrato che anche quando la sfida è tosta, ci siamo".

an. s.