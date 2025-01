Medei: "Successo importante per il morale"

Ancora una vittoria per la Lube e a fine partita c’è sicuramente soddisfazione per il successo conquistato in terra pontina: "Abbiamo sfoderato una buona prestazione - dice il tecnico dei marchigiani Medei dopo il match - anche se c’è stata anche stavolta qualche sbavatura. Forse è stata la nostra migliore partita in trasferta dall’inizio della stagione. Credo che sia un successo che oltre ai tre punti ci può dare molto dal punto di vista del morale e della convinzione. Ancora più importante perché arriva alla vigilia di una trasferta in Olanda che sarà sicuramente complicata e vittorie di questo tipo ci possono dare la convinzione giusta per riuscire a fare qualcosa di positivo. Nel complesso direi che abbiamo avuto una buona continuità sotto il profilo del gioco ma la cosa migliore è stata la capacità di reazione nei momenti più complicati".

Tra i giocatori fondamentali per la vittoria a Cisterna c’è senza dubbio Adis Ladumdzija, autore di un primo set decisivo e capace di trascinare la squadra in un momento difficile: "Ci voleva una bella vittoria fuori casa, siamo contenti e ora possiamo preparare con uno spirito un tour di partite molto difficili. Ovviamente il pensiero è rivolto alla Challenge Cup, giochiamo contro una squadra che conosciamo poco ma sappiamo che ci sarà del filo da torcere". Soddisfazione anche da parte di Mattia Bottolo: "Siamo riusciti ad avere quella continuità che forse in altre occasioni era mancata. Il cambio palla non è stato mai un problema e azione dopo azione siamo riusciti a migliorare anche nella fase di break. E’ stata una bella prova collettiva e ora guardiamo alle prossime partite".