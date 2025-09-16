Mediateca, la riduzione di orario in Consiglio

La riduzione degli orari di apertura della Mediateca comunale approda in Consiglio. A sollevare il caso è il consigliere e capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marinelli, che ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco e all’assessore alla cultura per chiedere chiarimenti sulla scelta dell’amministrazione prendendo spunto dall’amaro sfogo sui social postato dall’ex assessore alla cultura Rita Soccio che ha definito la scelta una "miopia infinita. Tagliare in modo così drastico le aperture significa sottrarre ai recanatesi occasioni preziose di crescita e di fare comunità. Penso, per esempio, agli adolescenti che nei lunghi pomeriggi invernali non sanno dove andare e poi magari ci si domanda come intervenire quando i nostri ragazzi e ragazze hanno comportamenti poco edificanti".

Nell’interrogazione Marinelli sottolinea come la Mediateca rappresenti da anni un punto di riferimento importante per la cittadinanza, in particolare per i giovani e per il mondo della scuola. Oltre a svolgere una funzione culturale, la struttura è descritta come un presidio sociale, capace di offrire spazi di studio, occasioni di incontro, laboratori ed eventi che coinvolgono diverse generazioni. Da ieri la mediateca per tutto il periodo invernale sarà aperta tre giorni alla settimana, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18.30. Secondo il consigliere, la decisione di ridurre in maniera significativa l’orario di apertura limita fortemente la possibilità di accesso, soprattutto per studenti e adolescenti, che nei pomeriggi invernali trovano nella Mediateca un luogo sicuro e stimolante. Una scelta, aggiunge, in netta controtendenza rispetto a quanto auspicato in passato, quando si era discusso di un potenziamento delle aperture per valorizzare al meglio la struttura, riconosciuta come modello anche fuori dal territorio recanatese.

Marinelli chiede dunque all’amministrazione di spiegare le motivazioni alla base del provvedimento e se non ritenga opportuno rivalutarlo. Propone inoltre di valutare forme di collaborazione con associazioni, volontari o altri soggetti del territorio per garantire un servizio più ampio senza pesare eccessivamente sul bilancio comunale. Nell’interrogazione si sollecita infine un chiarimento politico: quali iniziative intenda mettere in campo la giunta per evitare che i luoghi della cultura e della socialità vengano percepiti come un costo da ridurre, invece che come un investimento strategico per la crescita della comunità.

Antonio Tubaldi