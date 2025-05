Mediazione con le pubbliche amministrazioni. L’avvocato Cesca presenta il protocollo alla Camera

Presentato alla Camera dei Deputati a Roma il protocollo d’intesa tra Unam (Unione nazionale avvocati per la mediazione) e le pubbliche amministrazioni per la diffusione zione degli strumenti di risoluzione negoziale delle controversie. Al tavolo dei relatori l’avvocato corridoniano Massimo Cesca, responsabile nazionale del progetto Pa, ha illustrato il protocollo. "Unam è impegnata su tutto il territorio nazionale nell’intento di promuovere la cultura della mediazione e della negoziazione nella gestione dei conflitti – ha spiegato – e ha ritenuto opportuno costituire un gruppo specifico di lavoro per sollecitare una sempre maggiore diffusione dell’uso della giustizia complementare anche nelle controversie che vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni. I tempi giudiziari costituiscono un freno alla competitività delle imprese e ostacolano le pubbliche amministrazioni nel perseguimento di obiettivi istituzionali. Le procedure di mediazione sono una grande opportunità".