Medici di base, accordo sul "ruolo unico"

Presentato dal presidente della Regione Francesco Acquaroli e dal vice e assessore alla sanità Filippo Saltamartini il nuovo Accordo integrativo regionale per i medici di medicina generale, sottoscritto con le parti sindacali Fimmg, Snami, Smi, Fmt, Cisl medici. I punti chiave includono: attuazione del "ruolo unico": i medici di medicina generale bilanceranno l’attività di studio per i propri assistiti con ore di servizio dedicate a specifiche attività orarie, specialmente all’interno delle case di comunità, con l’obiettivo primario di ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso. Poi il potenziamento delle Aggregazioni funzionali territoriali con l’istituzione del "referente di Aft", un medico che fungerà da collegamento operativo con il distretto sanitario per ottimizzare le azioni sul campo. Flessibilità contro la carenza di medici: per far fronte alla grave carenza di personale, l’accordo introduce in via straordinaria, fino al 31 dicembre 2028, la possibilità per i medici di svolgere, su base volontaria, fino a 10 ore settimanali aggiuntive. Infine vengono definiti nuovi obiettivi per la prevenzione del rischio cardiovascolare e viene potenziata la gestione sanitaria dei pazienti nelle strutture residenziali. "È un accordo molto importante a livello nazionale, poiché risulta tra i primi ad essere sottoscritto in questo ambito – ha detto il governatore Francesco Acquaroli –. Stiamo lavorando per superare le criticità ereditate dal passato e costruire un sistema territoriale solido".