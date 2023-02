Medici e infermieri, la fuga continua Dimissioni in serie dagli ospedali

di Franco Veroli Solo a guardare le determine degli ultimi venti giorni, quattro medici specialisti dell’Ast 3 di Macerata si sono dimessi dal servizio; altri due si trasferiranno altrove (uno nella Ast di Fermo e un altro in quella di Ancona); uno andrà in pensione perché l’Inps ha accolto la sua domanda di riconoscimento del suo lavoro subordinato come "faticoso e pesante, in quanto lavoratore notturno che ha prestato l’attività per almeno 6 ore per un numero di giorni non inferiore a 64" (una "spia" importante). Nel gruppo ci sono uno psichiatra e un medico del pronto soccorso (che avevano un contratto a tempo indeterminato), specialisti che operano in due degli ambiti in cui maggiori sono le carenze negli organici e le difficoltà. Si sono dimessi anche tre infermieri, due dei quali con contratto a tempo determinato e uno a tempo indeterminato. "Rispetto ad altre realtà, qui da noi la fuga degli infermieri dagli ospedali è più contenuta, ma c’è. Se dopo trenta anni di servizio, ci sono infermieri che lasciano l’ospedale, un tempo ritenuto un approdo sicuro e garantito, qualcosa vorrà pur dire", sottolinea Sandro Di Tuccio, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche (Fnopi) della provincia di Macerata. "Molti si licenziano...