La carenza dei medici di famiglia: assegnati tre incarichi provvisori

Macerata, 18 gennaio 2024 – E’ quasi quotidiana la "battaglia" che l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata deve sostenere per far fronte alla carenza di medici di famiglia, specie – ma non solo – nei comuni dell’entroterra: i pensionamenti sono sempre più frequenti e i "camici bianchi" sono difficili da trovare. Ma si tratta di garantire l’assistenza di base e, dunque, i buchi spesso vengono coperti temporaneamente con professionisti che non hanno ancora conseguito il diploma di specializzazione.

Così il direttore generale dell’Ast 3, Marco Ricci, ha conferito un incarico provvisorio (per un massimo di 12 mesi) alla dottoressa Kameli Setarè con ambulatorio principale nel Comune di Pieve Torina, applicando il massimale a 1.500 assistiti; scelta analoga per il dottor Kanani Emanueli, a cui è stato conferito un incarico temporaneo con ambulatorio principale nel Comune di Matelica, applicando il massimale a 1.000 assistiti.

Incarico temporaneo anche per la dottoressa Mirella Scoponi, con ambulatorio principale nel comune di Montecosaro, applicando il massimale di 1.000 assistiti. Resta fermo che, una volta concluso lo specifico corso di formazione per i medici di Medicina generale, il rapporto con l’Azienda sanitaria territoriale n.3 può essere trasformato a tempo indeterminato, fatto che – vista la penuria di medici – avviene quasi sempre.

Come è accaduto per la dottoressa Daniela Re, il cui incarico da provvisorio è diventato a tempo indeterminato, con attività nel comune di Camerino, con massimale individuale a 1.500 assistiti. Situazione simile quella della dottoressa Alessandra Bertini alla quale, avendo concluso il corso di formazione e superato l’esame finale acquisendo il titolo di specializzazione, è stato conferito un incarico a tempo indeterminato con ambulatorio principale nel comune di Recanati, fissando il massimale individuale di scelta a 1.500 assistiti.

Intanto, sempre per quanto riguarda l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata sono state nominate le commissioni che dovranno scegliere il nuovo direttore della farmacia ospedaliera (cinque candidati ammessi alla selezione), e il nuovo direttore della Unità operativa complessa "Professioni sanitarie area Infermieristico - ostetrica" (in questo caso i candidati che hanno presentato domanda sono nove).