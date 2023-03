Medici, il monito di Mari "Il sistema sta implodendo"

di Diego Pierluigi

Tanta partecipazione per l’iniziativa della Cna Macerata dal titolo "Una buona sanità, Una buona vita" che si è tenuta ieri all’Hotel Grassetti di Corridonia. Sul tavolo sono stati messi diversi temi: dalle tempistiche delle visite, dall’efficienza delle case di comunità fino alla carenza strutturale di personale, passando anche per snodi come telemedicina e la tanto discussa riforma sociosanitaria in atto, il tutto con in comune "A che punto siamo con il Pnrr?". Il dibattito – introdotto da Silvano Gattari, presidente Cna Pensionati Macerata, insieme al presidente della Provincia di Macerata Sandro Parcaroli e Federica Carosi, segretaria Cna pensionati Macerata – ha dato vita ad un vero e proprio dialogo con la politica regionale, moderato dal presidente del Cna Macerata Maurizio Tritarelli, con Salvatore Cavini componente della presidenza nazionale del Cna Pensionati. "Ci sono problemi che vanno risolti, arriveranno questi 187 milioni del Pnrr; pertanto, devono essere gestiti con una visione futura", ha spiegato prima di lasciare la parola ai consiglieri regionali Anna Menghi e Romano Carancini. Particolarmente accorato l’appello del presidente degli ordini dei medici di Macerata Romano Mari. "Il nostro sistema sanitario nazionale sta implodendo – ha asserito – la professione medica con la pandemia è stata sovvertita ed ha messo in luce criticità sia di personale che di strutture. Ci stiamo invecchiando, gli ospedalieri in Italia nel 2021 erano 117.999 e nel 2023 sono 110.453, prevediamo nel 2030 saranno 84.000, sempre per raggiunti limiti di età. Dobbiamo pensare ad una riorganizzazione seria con meno burocrazia, incentivando la telemedicina".

Dello stesso avviso Romina Maccari, in rappresentanza delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. "La gente sta rinunciando a curarsi – ha affermato –. Poi il timore forte in provincia è legato al fatto che il provvisorio diventa definitivo, come ad esempio le cooperative nei pronto soccorso. Va praticata la territorialità, inoltre c’è stato l’aumento delle rette per residenze assistenziali sociosanitarie, un argomento non rimandabile". Le conclusioni sono state affidate all’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. "Abbiamo moltiplicato le borse di specializzazione portandole a 160 all’anno quando negli anni precedenti se ne finanziavano cinque, ma questo non risolve il problema – ha precisato –. Il servizio sanitario regionale ha stanziato dei fondi per l’acquisto di tecnologie, mettiamo a disposizione degli studi che si assoceranno una segretaria e un’infermiera, questo anticipa il Pnrr. Noi crediamo negli ospedali di Civitanova, Macerata, Camerino e San Severino, non in un ospedale unico ma in un sistema di prossimità e sulla riforma della sanità ci misureremo con i risultati sulle liste di attesa, dove oggi siamo i quinti in Italia".